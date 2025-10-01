Поиск

Новак спрогнозировал инфляцию по итогам 2025 года в 6-7%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российская экономика находится в состоянии управляемого охлаждения, годовая инфляция по итогам сентября замедлилась примерно до 8%, по итогам 2025 года составит 6-7%, а в 2026 году - 4%, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак после заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Состоялась дискуссия с международными экспертами по экономике РФ... Состояние экономики РФ находится в состоянии управляемого охлаждения после высоких темпов в 2023-2024 годах", - отметил он.

"Наблюдаем, что снижаются темпы инфляции. По результатам сентября годовая инфляция составляет примерно 8%... До конца года ожидаем 6-7% (прогноз на 2025 год - ИФ) и на конец 2026 года - 4%", - заявил Новак.

Он также отметил, что в ближайшей перспективе ожидается увеличение потребительского спроса, что является драйвером экономического роста.

