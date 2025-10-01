В США разрешения на бурение нефтяных скважин будут выдавать и в период шатдауна

Работа чиновников по проектам ВИЭ будет приостановлена

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа планирует продолжить выдачу разрешений на бурение нефтяных скважин и проводить другую работу по приоритетным проектам традиционной энергетики в период шатдауна (приостановки работы правительства из-за проблем с финансированием - ИФ), передает Bloomberg.

Министерство внутренних дел страны, осуществляющее надзор за развитием энергетики на федеральных землях и в федеральных водах, продолжит среди прочего обработку разрешений на новые нефтегазовые проекты и документов на аренду участков в угольной отрасли, согласно его плану на период шатдауна.

Выдача разрешений на подводное бурение и работа в рамках пятилетнего плана сдачи в аренду участков на внешнем континентальном шельфе также продолжится.

При этом работа по проектам возобновляемой энергетики будет приостановлена.