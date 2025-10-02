ГНКАР готова нарастить поставки газа в Европу при условии финансирования со стороны ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) готова увеличить поставки газа в Европу при условии поддержки со стороны финансовых институтов Евросоюза и финансирования со стороны европейских стран, заявил президент компании Ровшан Наджаф, выступая на Евразийском форуме KAZENERGY в Астане.

"SOCAR готова и дальше наращивать поставки газа в Европу при наличии сотрудничества со стороны европейских партнеров. В первую очередь речь идет о долгосрочных контрактах, а также о совместных инвестициях в расширение инфраструктуры. Нам необходима поддержка финансовых институтов ЕС и финансирование со стороны европейских стран", - сказал Наджаф.

Он напомнил, что в 2022 году компания по просьбе европейских партнеров в критический момент увеличила экспорт газа в Европу примерно на 60% без какого-либо европейского финансирования. Он также добавил, что строительство Южного газового коридора - ключевой инфраструктуры для экспорта газа в Европу - было профинансировано Азербайджаном и его партнерами, которые взяли на себя все риски.

"До 2022 года вопрос расширения этой инфраструктуры даже не рассматривался. Но чтобы система работала стабильно и обеспечивала большие объемы, необходима модернизация и расширение газопровода. Для этого нужны гарантии долгосрочных контрактов от европейских покупателей и поддержка со стороны европейских финансовых институтов и стран ЕС", - отметил Наджаф.

Он подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности не только Европы, но и более широкого региона. "В августе мы начали поставки газа в Сирию, хотя еще за полгода до этого такого плана не существовало. Мы готовы играть большую роль в обеспечении энергобезопасности в большем регионе. У нас достаточно ресурсов для этого", - сказал глава ГНКАР.

Он также добавил, что компания продолжает инвестировать в газовые проекты, понимая, что нефть и газ в качестве топлива останутся востребованными на протяжении еще нескольких десятилетий.

Азербайджан начал экспорт газа по "Южному газовому коридору" 31 декабря 2020 года. Основными компонентами коридора являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение Южного газового коридора за счет увеличения мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу минимум 20 млрд кубометров газа к 2027 году.

По результатам рыночного тестирования 2021 года были приняты обязательства по увеличению мощности газопровода TAP с 10 млрд до 11,2 млрд кубометров в год к 1 января 2026 года. Из этого объема 1 млрд кубометров с 2026 года получит Италия, еще 200 млн кубометров - Албания.

В 2024 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров газа (рост на 5,8% к 2023 году), в том числе в Европу - 12,9 млрд кубометров, или 51% общего объема экспорта.