Brent подешевела до $64,57 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться на торгах в четверг на опасениях избытка предложения на мировом рынке, Brent торгуется на минимуме с начала июня.

Приостановка работы правительства США омрачает перспективы американской экономики, и пока нет сигналов того, что политики близки к решению этой проблемы.

Минэнерго США сообщило о росте запасов энергоносителей в стране за неделю, и участники рынка ждут очередного увеличения квот на добычу нефти странами ОПЕК+.

К 17:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,78 (1,19%) до $64,57 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,72 (1,17%), до $61,06 за баррель.

Очередная встреча ОПЕК+ состоится в это воскресенье, на ней будут обсуждаться квоты на добычу на ноябрь. Участники сделки могут согласовать увеличение добычи в ноябре в размере до 500 тысяч баррелей в сутки, сообщал Reuters со ссылкой на источники.

Некоторые инвестбанки, включая Macquarie, прогнозируют крупный избыток предложения на нефтяном рынке, что негативно сказывается на настрое инвесторов, отмечает управляющий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.