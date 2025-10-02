Поиск

В США ставки по ипотеке выросли вторую неделю подряд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В США ставки долгосрочных ипотечных кредитов продолжили рост на этой неделе.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,34% годовых по сравнению с 6,3% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,12%.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,55% годовых против 5,49% неделей ранее и 5,25% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

