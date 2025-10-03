Минэнерго ведет работу по увеличению продаж зимнего д/т на бирже

Запрет экспорта дизельного топлива производителям не рассматривается

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ актуализировало отраслевые планы по производству межсезонного, зимнего и арктического видов дизельного топлива и заявляет, что потребности внутреннего рынка будут обеспечены полностью.

"Также ведется работа по повышению предложения зимних сортов дизельного топлива на бирже для сдерживания сезонного роста цен", - говорится в комментарии министерства относительно информации о возможном запрете экспорта дизтоплива для производителей.

"Министерство энергетики РФ в настоящее время не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива для его производителей. Указанный вопрос не обсуждался на заседании Штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое состоялось 2 октября 2025 года в Министерстве энергетики", - подчеркивается в сообщении.

Минэнерго продолжает предпринимать все необходимые меры для поддержания стабильности и бесперебойного обеспечения экономики и населения страны всеми видами и марками топлива и в ежедневном режиме осуществляет мониторинг конъюнктуры рынка нефтепродуктов, а также ведет постоянную работу с компаниями отрасли с учетом оперативно складывающейся ситуации.

С октября по декабрь включительно введен запрет экспорта дизтоплива для непроизводителей.