Решетников заявил, что высокие ставки в экономике привели к снижению ее потенциала

Фото: "Интерфакс"

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Высокие процентные ставки в экономике России привели к снижению рентабельности предприятий, будущих инвестиций и повлияли на потенциал роста, основным риском для макроэкономического прогноза является траектория смягчения денежно-кредитных условий (ДКУ), заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая в Госдуме на заседании комитета по экономической политике.

"В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции - сейчас она снизилась до 8% (в годовом выражении на 29 сентября - ИФ). Обратная сторона этого процесса - жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий, привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть напрямую это сейчас влияет на потенциал роста экономики", - сказал Решетников.

"Для достижения прогноза сохраняются риски. Внешние - потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта. Это возможно как из-за замедления мировой экономики, так и из-за новых санкций, в том числе вторичных. Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности. Все это учтено в консервативном варианте прогноза", - прокомментировал министр риски для макропрогноза.

Решетников напомнил, что в 2025-2026 гг. Минэкономразвития ожидает темпы роста ВВП на уровне 1% и 1,3% соответственно с постепенным ускорением в 2027 и 2028 гг. до 2,8% и 2,5%.

"Ключевым драйвером для нее будет оставаться внутренний спрос. Прежде всего потребительский. В основе - рост реальных зарплат и доходов населения. Всего за 3 года реальные заработные платы вырастут на 10%, реальные денежные доходы более чем на 9%", - отметил он.

По инвестициям в 2026 г., по его словам, ожидается небольшое снижение (на 0,5% - ИФ). В 2027-2028 годах министерство ожидает рост инвестиций в РФ в среднем на 3,6% в год.

