Asahi частично возобновила выпуск и поставки пива после кибератаки

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Японский производитель продуктов питания и напитков Asahi Group частично возобновил производство и поставки пива в Японии после произошедшей на прошлой неделе кибератаки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

Выпуск пива и других напитков возобновился 2 октября на шести японских заводах, после чего возобновились и поставки.

Asahi неделей ранее приостановила поставки некоторых напитков после того, как кибератака нарушила работу ее системы приема и доставки заказов. Компания также заморозила производство на большинстве из 30 своих заводов в Японии, прием и доставку заказов японских дочерних предприятий и работу колл-центров, в том числе линий обслуживания потребителей.

Seven & I Holdings и другие ритейлеры в Японии предупредили покупателей о возможном образовании дефицита самого популярного в стране пива Asahi Super Dry, сообщал Bloomberg.

По словам представителя Asahi, 1 октября компания начала принимать заказы вручную, а объемы поставок были гораздо меньше, чем до кибератаки. Asahi затрудняется сказать, когда работа атакованной системы будет восстановлена.

