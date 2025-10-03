Поиск

Хакеры могут спровоцировать в японской рознице дефицит самого популярного пива

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Seven & i Holdings и другие ритейлеры в Японии предупреждают покупателей о возможном образовании дефицита самого популярного в стране пива Asahi Super Dry после кибератаки на его производителя и дистрибьютора Asahi Group Holdings, передает Bloomberg.

В некоторых магазинах 7-Eleven размещены объявления об остановке поставок этого пива, а также выпускаемых Asahi газированных напитков Mitsuya Cider и товаров собственных торговых марок ритейлера, таких как Seven Premium Clear Cooler.

Операторы магазинов шаговой доступности Lawson Inc. и Familymart Co. предупредили, что продукция Asahi с 3 октября может оказаться в дефиците.

Monogatari Corp., оператор ресторанов Marugen Ramen, заявил, что может перейти на Suntory или другие марки пива, если запасы Asahi иссякнут. Другой оператор ресторанов - Kisoji Co. - также рассматривает возможность перехода на Suntory или Kirin, однако пытается пополнить запасы через оптовые компании.

Asahi, производящая различные напитки и продукты питания, в понедельник приостановила поставки некоторых напитков после того, как кибератака нарушила работу ее системы приема и доставки заказов.

Компания также заморозила производство на большинстве из 30 своих заводов в Японии, прием и доставку заказов японских дочерних предприятий и работу колл-центров, в том числе линий обслуживания потребителей.

Инцидент расследуется как возможная атака с целью вымогательства. Сроков восстановления работы систем Asahi не определила.

