Рубен Варданян вышел из проекта российского электромобиля "Атом"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Рубен Варданян, несколько лет назад инвестировавший в компанию-разработчика российского электромобиля "Атом" вместе с гендиректором "Камаза" Сергеем Когогиным, вышел из состава участников проекта.

Он перестал быть совладельцем ООО "Восход", которое в судебных документах называлось мажоритарным акционером разработчика "Атома" - АО "Кама", первыми инвесторами которого в 2021 году были Когогин с Варданяном, вложившие по 360 млн руб. Информация на этот счет имеется в материалах дела по иску миноритария АО "Кама" Сергея Васина, который в 2024 году оспаривал допэмиссию акций общества. В ЕГРЮЛ состав акционеров АО "Кама" не раскрывается.

Варданян передал свои 25% долей "Восходу" с 1 октября, следует из данных ЕГРЮЛ. Другими совладельцами этого общества являются Когогин (37,5%) и ООО "Спектр" (37,5%), которое принадлежит Вагану Баблояну (60%), Михаилу Бройтману (20%) и Жанне Халиуллиной (20%).

"Атом" позиционируется как первый российский серийный электромобиль, компактный городской автомобиль-гаджет с модульной архитектурой. Запас хода его батареи будет составлять до 500 км. Выпуск машины предполагается локализовать на площадке "Москвича". Сообщалось, что производство может начаться уже в этом году.

"Коммерсантъ" обращает внимание на то, что доля в "Восходе", судя по всему, была последним активом Варданяна в российском автобизнесе. Бизнесмен, в 2022 году возглавивший правительство непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в сентябре 2023 года был задержан властями Азербайджана и сейчас находится в тюрьме этой страны.

В 2024 году Варданян прекратил участие в капитале "КАМАЗа", продав 15-процентную долю в компании-совладельце автопроизводителя ООО "Автоинвест" гендиректору железнодорожного оператора "Модум-Транс" Дмитрию Артякову, сообщалось ранее.