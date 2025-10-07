Глава Минцифры сообщил о росте продаж в IT-отрасли в I полугодии на 15%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Российская IT-отрасль продолжает расти, несмотря на замедление экономики, по объему реализации в I полугодии зафиксирован рост в 15% в годовом исчислении, заявил в Госдуме глава Минцифры Максут Шадаев.

"Несмотря на такое замедление экономики, отрасль вс равно продолжает расти, - сказал он на заседании комитета по информационной политике. - Если взять данные за первые полгода 2025 года, то у нас I полугодие 2025 года к I полугодию года 2024-го - рост 15% по объему реализации (объему продаж - ИФ)".

"Численность сотрудников у нас уже превысила 1,1 миллиона. Прошлый год мы закончили - 990 тысяч было, сейчас мы говорится что наша отрасль стала полноценным миллионником, - 1 104 000 человек на середину года", - сказал министр.

"Зарплаты выросли на 12% почти полгода по отношению к I полугодию 2024 года", - сообщил Шадаев.

Министр прокомментировал предложенное в проекте бюджета на следующий год повышение ставки страховых взносов с 7,6% до 15% для IT-компаний. "Понятно, что последние пять лет у нас были уникальные условия, и отрасль развивалась фантастическими темпами. По темпам - номер один в России. (...) Несмотря на достаточно серьезное повышение тарифов, все равно тарифы страховых взносов остаются в два раза меньше, чем для предприятий других отраслей экономики", - сказал Шадаев.

По словам министра, в условиях сокращения инвестиционных программ предприятий, в том числе в IT, "самая главная задача - поддержать рост спроса на российские решения".