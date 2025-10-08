Поиск

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков
Герман Греф
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков, ведет переговоры с одним из партнеров по запуску эксперимента в этой сфере, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы с одним из партнеров сейчас введем переговоры, может быть, до конца года - в начале следующего года проведем один эксперимент, попытаемся совместить все наши системы. Если это пойдет, мы тоже готовы эту технологию (биометрию - ИФ) открывать всем партнерам, кто готов включаться, мы готовы это предоставлять", - сообщил Греф форуме "Финополис" в Сочи.

Пресс-служба Сбербанка напомнила, что ранее кросс-биоэквайринг предполагалось делать совместно с НСПК.

Сбербанк Герман Греф НСПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

"Системный оператор" прогнозирует новые энергодефициты в Сибири и Дагестане

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

МЭА резко ухудшило прогноз роста ВИЭ-мощностей в США на период до 2030 года

ЦБ РФ включил банк "ДОМ.РФ" в список системно значимых кредитных организаций

Минфин ждет стабилизации финансового положения "Росгеологии" к 2028 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7317 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2420 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20252 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });