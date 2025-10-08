Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Герман Греф Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков, ведет переговоры с одним из партнеров по запуску эксперимента в этой сфере, заявил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Мы с одним из партнеров сейчас введем переговоры, может быть, до конца года - в начале следующего года проведем один эксперимент, попытаемся совместить все наши системы. Если это пойдет, мы тоже готовы эту технологию (биометрию - ИФ) открывать всем партнерам, кто готов включаться, мы готовы это предоставлять", - сообщил Греф форуме "Финополис" в Сочи.

Пресс-служба Сбербанка напомнила, что ранее кросс-биоэквайринг предполагалось делать совместно с НСПК.