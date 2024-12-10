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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

Сервис Сбера для оплаты покупок по биометрии стал доступен клиентам всех банков

Сервис Сбера для оплаты покупок по биометрии стал доступен клиентам всех банков
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сервис оплаты покупок по биометрии Сбербанка "Оплата улыбкой" стал доступен всем гражданам РФ старше 18 лет вне зависимости от того, клиентами какого банка они являются, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Раньше сервис "Оплата улыбкой" был доступен только клиентам Сбера.

Чтобы подключить сервис, нужно авторизоваться через "Cбер ID", выбрать банковскую карту для оплаты, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, и сдать биометрию. Для проведения транзакции необходимо на экране платежного терминала выбрать "Оплата улыбкой" и посмотреть в камеру.

При таком способе оплаты клиенты Сбера продолжат получать бонусы Спасибо, а клиенты других организаций по-прежнему будут получать кешбэк и все привилегии своего банка, отмечает Сбер.

Банк запустил сервис "Оплата улыбкой" летом 2023 года. Сбер уже установил почти 1 млн био-терминалов в магазинах, ресторанах и других предприятиях. Банк планирует, что в следующем году технологией будет оснащено уже порядка 2 млн терминалов.

Сбербанк
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