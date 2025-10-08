Поиск

Новак отметил постепенность наращивания добычи нефти в России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рост добычи нефти в России происходит постепенно, в сентябре страна была близка к полному исполнению своей квоты в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

ЭкономикаРоссия планирует погашать недосокращение добычи для ОПЕК+ на 34 тысячи б/с в месяцЧитать подробнее

"У нас идет наращивание добычи, и мы наращиваем. Это инерционный процесс. Так же, как мы не можем быстро сократить, мы так же и наращиваем плавно. Мы свою квоту будем исполнять", - сказал он, комментируя добычу нефти Россией в августе, когда она оказалась на 90 тысяч б/с ниже разрешенного уровня.

"Мы были близко или около того, что в рамках квоты", - ответил он на вопрос об уровне добычи нефти в сентябре.

По данным, представленным ОПЕК, в августе Россия добыла 9,173 млн б/с, тогда как с учетом квоты и необходимой компенсации ранее недосокращенной добычи могла добыть 9,259 млн б/с.

Недавно страны представили новый график компенсаций, согласно которому разрешенный уровень добычи нефти Россией на сентябрь составляет 9,415 млн б/с, то есть по сравнению с фактическим уровне августа могла бы увеличить добычу на 242 тысячи б/с. Данные по добыче в сентябре пока не опубликованы.

Александр Новак ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд прекратил дело о банкротстве бывшего кондитера Андрея Коркунова

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Новак заявил, что российским НПЗ уже удалось нарастить выпуск топлива

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Расходы американцев на Хэллоуин в 2025 году достигнут рекордных $13,1 млрд

Глава ЕК заявила, что от 65% от каждого нового оборонного проекта нужно инвестировать в ЕС

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

BMW ухудшил прогнозы на 2025 год из-за слабого спроса в Китае

СД девелопера "ПИК" рассматривает консолидацию акций и отмену дивполитики

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Сбербанк готов открыть свою биометрическую платформу для других банков

Энергокомпании планируют инвестировать $50 млрд в трубопроводы в США за 5 лет

Хроники событий
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова16 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20253 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7319 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2421 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });