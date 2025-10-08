Новак отметил постепенность наращивания добычи нефти в России

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рост добычи нефти в России происходит постепенно, в сентябре страна была близка к полному исполнению своей квоты в рамках ОПЕК+, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"У нас идет наращивание добычи, и мы наращиваем. Это инерционный процесс. Так же, как мы не можем быстро сократить, мы так же и наращиваем плавно. Мы свою квоту будем исполнять", - сказал он, комментируя добычу нефти Россией в августе, когда она оказалась на 90 тысяч б/с ниже разрешенного уровня.

"Мы были близко или около того, что в рамках квоты", - ответил он на вопрос об уровне добычи нефти в сентябре.

По данным, представленным ОПЕК, в августе Россия добыла 9,173 млн б/с, тогда как с учетом квоты и необходимой компенсации ранее недосокращенной добычи могла добыть 9,259 млн б/с.

Недавно страны представили новый график компенсаций, согласно которому разрешенный уровень добычи нефти Россией на сентябрь составляет 9,415 млн б/с, то есть по сравнению с фактическим уровне августа могла бы увеличить добычу на 242 тысячи б/с. Данные по добыче в сентябре пока не опубликованы.