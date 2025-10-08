JPMorgan ждет роста мирового спроса на доллары США на $1,4 трлн из-за стейблкойнов

Фото: Matias Baglietto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Популярность стейблкойнов - криптовалют, привязанных главным образом к доллару США - может создать дополнительный спрос на доллары в размере порядка $1,4 трлн к 2027 году, полагают аналитики JPMorgan.

По мнению экспертов, повсеместное распространение стейблкойнов может прервать тренд на дедолларизацию и, наоборот, укрепить роль американской валюты в мировой финансовой сфере.

JPMorgan оценивает текущий объем рынка стейблкойнов в $260 млрд. Этот показатель, по их прогнозам, может достичь $2 трлн к 2027 году. При этом порядка 99% всех стейблкойнов привязаны к доллару США по курсу 1:1.

"Мы пока не знаем, реализуется ли такой оптимистичный сценарий роста, но если это случится, то приток средств в долларовые активы, связанный со стейблкойнами, может оказаться существенным", - пишут аналитики.