Сбербанк ждет в ноябре снижения субсидий по льготной ипотеке на 0,5 п.п.

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает, что правительство в ноябре снизит размер возмещения по льготной ипотеке на 0,5 процентного пункта (п.п.), что может негативно отразиться на выдачах в последние месяцы года, заявил "Интерфаксу" в кулуарах "Финополиса" зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

По его мнению, наблюдающееся в последнее время оживление в ипотеке не носит устойчивый характер.

"Здесь основной фактор сейчас - это анонсированные Минфином потенциальные изменения размера субсидий по госпрограмме - с начала ноября еще на 0,5 процентного пункта снижение. Ряд банков пытается быстрее закончить сделки до этого решения, чтобы не терять эти 0,5 процентного пункта. Новый размер субсидий, с учетом, конечно, решений ЦБ по "ключу" и динамики ставок, очень мало оставляет пространства и маржи для кредитования. Я думаю, что мы увидим определенное снижение по выдачам ипотеки в конце года. Пока такое небольшое оживление есть, но ноябрь-декабрь под большим риском", - сказал он.

Правительство в рамках действующих льготных ипотечных программ компенсирует банкам разницу между ключевой ставкой, увеличенной на размер возмещения, и льготной ставкой, по которой выдаются кредиты. Власти в августе снизили на 0,5 процентного пункта уровень возмещения банкам по семейной ипотеке. Новые ставки возмещения действуют с 7 августа по 1 ноября 2025 года (2,5 п.п. по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах и 3 п.п. - на ИЖС). Минфин обсуждает сохранение или снижение уровня возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября, говорил в сентябре замминистра финансов Иван Чебесков.

По словам Скворцова, сейчас на ипотечном рынке спрос идет только на госпрограммы, выдачи по рыночным ставкам составляют лишь 15-20%. "Надо сказать, что история с комиссиями (для застройщиков - ИФ) сгладилась за счет того, что ЦБ начал снижать ставку - ставки по вкладам, как основной источник фондирования, ушли ниже ключевой. Поменялись условия. Благодаря этому мы смогли заместить плату от застройщиков за счёт маржи внутри продукта, потому что фондирование стало дешевле", - заявил он.

"Сейчас мы видим, что вряд ли ставки по вкладам или депозитами юрлиц будут ещё снижаться по отношению к ключевой, а сама ключевая - большой вопрос, будет ли снижаться. Банки будут очень внимательно считать, нагрузка на капитал по всем сегментам очень большая. Мы понимаем свою роль в ипотеке. Сегодня наша доля по выдачам ипотеки гораздо больше, чем она была год назад", - добавил он.

Потребительское кредитование

Говоря о потребительском кредитовании, Скворцов охарактеризовал его как "очень сложный рынок".

"С одной стороны, мы видим, что по объему выдач есть определенная положительная динамика, но ее может не хватить, чтобы стабильно показывать месяц за месяц рост портфеля. Клиенты сейчас гораздо быстрее гасят кредиты, потому что ставки высокие. Будет очень трудно и нам, и сектору в целом обеспечить стабильный плюс по "потребам", в том числе из-за сохраняющихся очень жестких ограничений по макропруденциальным лимитам", - отметил он.

Он также указал, что большой части клиентов Сбербанк не может в принципе выдавать кредиты.

"Сейчас ЦБ еще планирует ужесточить это правило. Это может оказать дополнительное давление на рынок. Мы сейчас ведем диалог с регулятором, пытаемся сбалансировать эти решения, потому что исключать большую часть населения из финансового рынка путем запрета получения ими кредитов, даже если банки знают этих клиентов и готовы им выдавать, это вмешательство туда, куда можно было бы и не вмешиваться со стороны регулятора", - отметил Скворцов.