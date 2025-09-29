Минфин обсуждает размер возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минфин обсуждает сохранение или снижение уровня возмещения банкам по семейной ипотеке после 1 ноября, заявил журналистам в кулуарах Форума розничных инвесторов-2025 замминистра финансов Иван Чебесков.

"Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем, знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Проводим серию встреч, анализируем ситуацию. Надеюсь, что в скором времени определимся. Есть вариант либо оставить как есть, либо снизить. Сейчас это как раз обсуждаем", - сказал он.

Правительство в рамках действующих льготных ипотечных программ компенсирует банкам разницу между ключевой ставкой, увеличенной на размер возмещения, и льготной ставкой, по которой выдаются кредиты.

В августе уровень возмещения банкам по семейной ипотеке был снижен на 0,5 процентного пункта (п.п.) уровень. Новые ставки возмещения действуют с 7 августа по 1 ноября 2025 года (2,5 п.п. по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах и 3 п.п. - на ИЖС).

Прежний уровень возмещения действовал для ипотеки, выданной с 7 февраля по 6 августа 2025 года. В частности, по кредитам на покупку жилья в многоквартирных домах он составлял 3 п.п., а на индивидуальное жилищное строительство - 3,5 п.п.