"Росатом" до конца года разработает документацию малой АЭС в Узбекистане

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - "Росатом" до конца 2025 г. разработает и направит на рассмотрение заказчику проектную документацию для АЭС малой мощности в Узбекистане, сообщила госкорпорация.

Стороны рассчитывают выйти на "первый бетон" первого энергоблока малой АЭС весной 2026 г., говорится в сообщении.

В четверг "Росатом" сообщил о начале практической реализации проекта малой АЭС в Узбекистане, первый этап будет включать в себя разработку котлована. До этого на площадке уже велись работы по инженерным изысканиям, проектирование и сооружение строительно-монтажной базы.

Проект АЭС в Узбекистане предполагает строительство двух больших энергоблоков по 1000 МВт с возможностью расширения до четырех энергоблоков и двух малых энергоблоков мощностью по 55 МВт. Для "Росатома" это будет первый зарубежный опыт строительства малых АЭС.

Изначально "Росатом" планировал строительство в Узбекистане шести малых энергоблоков мощностью 55 МВт каждый. Но затем проект строительства был изменен. Такой формат позволит оптимизировать затраты на строительство, а значит повысить конкурентоспособность электроэнергии, сделав ее еще более привлекательной для потребителя, говорил об изменениях гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.