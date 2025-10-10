Поиск

Citigroup повысил прогнозную цену акций Oracle до $415

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Аналитик Citigroup Inc. Тайлер Радке повысил прогнозную цену акций Oracle Corp. до $415 с $395, подтвердив рекомендацию для бумаг "покупать".

Новый прогноз Citi предполагает повышение стоимости акций Oracle почти на 40% по сравнению с ценой бумаг на закрытие рынка в четверг ($296,96). Акции компании дорожают на 1,7% на предварительных торгах в пятницу.

За последний месяц бумаги Oracle потеряли почти 10% стоимости на фоне общих опасений участников рынка в отношении стабильности перспектив компаний, связанных с ИИ. Радке, однако, полагает, что рост спроса на решения для ИИ-инфраструктуры, которые предлагает облачный бизнес Oracle, будет поддерживать акции компании.

"Мы рассматриваем откат котировок как возможность для покупки акций, поскольку видим, что увеличение числа клиентов способствует росту облачного бизнеса, и ждем дополнительных разъяснений от менеджмента относительно капитальных затрат, потребностей в финансировании и долгосрочной рентабельности по мере масштабирования проектов в области ИИ", - говорится в обзоре Citi.

В сентябре стало известно, что OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, подписала контракт на покупку вычислительных мощностей у Oracle на сумму $300 млрд в течение пяти лет.

