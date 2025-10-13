Поиск

Salmonica приобрела сахалинского рыбодобытчика "Алаид", пострадавшего от цунами в июле

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ООО "Тымлатский рыбокомбинат" (ТРК, входит в группу Salmonica) стало владельцем рыбодобытчика ООО "Алаид" (Сахалин), которого затопило волнами цунами после землетрясения в июле.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 9 октября.

Ранее основным бенефициаром компании был Сергей Бачин (напрямую и через ООО "Органик проект").

"Алаид", по данным сайта предприятия, перерабатывает тихоокеанскую и олюторскую сельдь, камбалу, минтай, все виды лососевых, кальмаров и другие виды рыб. Мощность - более 15 тыс. тонн рыбы в год. Выручка компании в последние годы составляла 1-1,4 млрд рублей.

Как сообщалось, 30 июля произошло мощное землетрясение возле Камчатки, оно стало сильнейшим с 1952 года, после чего в Северо-Курильске цунами повредило портовую и промышленную инфраструктуру. Наиболее заметно пострадал завод "Алаид", на котором были уничтожены холодильные камеры, оборудование, механизмы.

Тымлатский рыбокомбинат, входящий в Salmonica group, занимается добычей и переработкой рыбы и морепродуктов, производит кормовую муку и жир. Комбинат располагает собственным рыбодобывающим и вспомогательным флотом из 36 судов, двумя судами по переработке рыбы и морепродуктов, тремя сезонными перерабатывающими заводами.

По данным отчетности рыбокомбината за 2024 год, его совладельцами являются сын губернатора Приморского края Олега Кожемяко Никита, Ирина Герасименко (по 32,5%), Александр Литвиненко (30%) и Ольга Кравченко (5%).

Группа компаний Salmonica помимо ТРК объединяет АО "Озерновский рыбоконсервный завод №55", ООО "Рыбхолкам", ОАО "Северо-Курильская база сейнерного флота", ООО "Рыбокомбинат "Западный" и ряд других предприятий - в общей сложности 10 рыбоперерабатывающих заводов совокупной мощностью более 100 тыс. тонн рыбы в год.

