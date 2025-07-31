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В Росрыболовстве отметили, что землетрясение на Камчатке изменило среду обитания рыбы

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Влияние землетрясения на Камчатке на рыбную отрасль пока минимальное, но последствия изменения среды обитания и воспроизводства рыбы еще предстоит оценить, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Те последствия, которые мы сейчас видим с точки зрения разрушений, и то, что повлияло на работу отрасли, - минимальные. Часть заводов залило, где-то садки сорвало, но это восстановимо. В целом для отрасли последствия пока минимальные, - сказал он. - Те, кто работал на промысле лосося, эвакуировались. Но сразу же после того, как был снят режим тревоги по цунами, вернулись к промыслу".

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В то же время Шестаков отметил, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе "это может оказать влияние". "Все это привело к тому, что среда обитания и среда воспроизводства немного изменилась. Сейчас у нас проходит нерест по ряду видов водных биологических ресурсов, и вместе с наукой мы будем в дальнейшем оценивать (последствия землетрясения - ИФ)", - заявил глава ведомства.

Как сообщил Шестаков, Камчатка является основным районом промысла лососевых видов рыб. Из выловленных к настоящему времени 240 тыс. тонн на рыбаков полуострова приходится более 200 тыс. тонн.

В среду в 11:24 по местному времени (2:24 по московскому ) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,8. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировалась от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. Это землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего туда пришли четыре волны цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Тревогу цунами на Камчатке сняли в среду в 22:30 по местному времени (13:30 по Москве), спустя полчаса тревогу цунами отменили на Северных Курилах.

Илья Шестаков Росрыболовство Камчатский край
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