Минэкономразвития и Минфин уверены в достижении прогноза по инфляции в РФ в 2025 г. на уровне 6,8%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минфин считают реалистичным прогноз по инфляции в РФ в 2025 году на уровне 6,8%. Об этом заявили глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

Решетников отметил, что годовая инфляция на конец сентября замедлилась до 8% и продолжит снижаться.

"Мы рассчитываем, поскольку в прошлом году было видимое ускорение инфляции в конце прошлого года, а сейчас мы все-таки находимся в другой части кривой, тем самым мы на 6,8% спокойно выходим к концу года", - сказал он.

"Я бы еще тоже добавил, что если посмотреть на инфляцию (сезонно скорректированную в пересчете на год - ИФ) за последние 3-4 месяца, то она находится вблизи 4%. Если транслировать на показатели до конца года, я тоже соглашусь, что цифра 6,8% вполне достижима", - заявил в свою очередь Силуанов.

"Плюс мы видим, что бюджетный импульс сокращается и объем денежного предложения со стороны бюджета тоже уменьшается. И жесткость денежно-кредитной политики позволяет нам говорить о том, что монетарные показатели не будут расти, что также влиять будет и на инфляцию", - добавил глава Минфина.

Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в свою очередь напомнил, что июльский прогноз Банка России на 2025 год предусматривает инфляцию в диапазоне 6-7% - и 6,8% попадает в этот интервал.