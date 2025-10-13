Минэкономразвития ожидает, что добывающие производства в РФ в конце года сократят отставание от прогноза

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Динамика обрабатывающих производств в РФ сейчас идет в рамках прогноза, по добыче есть отставание, но к концу года оно должно сократиться, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на бюджетном комитете в Госдуме.

"У нас сейчас в прогнозе по обрабатывающим производствам на 2025 год стоит 3,1% роста, а за сейчас имеем 3,2% роста (за январь-август - ИФ). То есть по обработке у нас все идет в графике", - сказал он, комментируя вопрос, реалистичен ли прогноз Минэкономразвития по росту промышленности в 2025 году.

"По добыче полезных ископаемых у нас действительно последние месяц есть определенные минусы. И здесь мы рассчитываем на восстановление, в том числе и по добыче газа, и по нефти - те решения, которые сейчас по ОПЕК приняты, они нам тоже дадут плюс. Поэтому рассчитываем это отставание сократить к концу года", - сказал министр.

Как сообщалось, по данным Росстата, рост промпроизводства в РФ в августе 2025 года замедлился до 0,5% г/г после роста на 0,7% в июле. За январь-август 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство увеличилось на 0,8%.

В августе 2025 года ускорился рост в обрабатывающих отраслях РФ - до 2,4% в годовом сравнении с 1,5% в июле (за январь-август обработка выросла на 3,2%).

В добывающем секторе в августе 2025 года был зафиксирован спад на 2,5% после нулевой динамики в июле (за январь-август - снижение в добыче на 2,4%).

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 0,9% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале октября).

Минэкономразвития РФ в сентябре понизило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2025 году до 1,5% с 2,6% в апрельской версии.