Оценка инфляции в Германии в сентябре подтверждена на уровне 2,4%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на максимальные с февраля 2,4% в годовом выражении, говорится в сообщении Федерального статистического управления страны (Destatis), представившего окончательные данные.

Таким образом, инфляция в стране ускорилась по сравнению с 2,1% в августе.

Предварительно также сообщалось, что сентябрьская инфляция составила 2,4%, и опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали подтверждения этой оценки.

По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,2% (0,1% в августе), что также совпало с предварительной оценкой.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре выросли на 2,4% в годовом выражении и на 0,2% к августу. Динамика обоих показателей совпала с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков.

В августе повышение составило 2,2% и 0,1% соответственно.

Инфляция в сфере услуг в сентябре ускорилась до 3,4% с 3,1% месяцем ранее. Рост цен на продукты питания замедлился до 2,1% с 2,5%, темпы снижения стоимости энергоносителей сократились до 0,7% с 2,4%.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились на 2,8% после подъема на 2,7% в августе.