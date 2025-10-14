Google инвестирует $9 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Южной Каролине

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Google (принадлежит Alphabet Inc.) планирует инвестировать $9 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Южной Каролине до конца 2027 года.

Как сообщила компания, средства будут направлены на расширение кампуса дата-центра Google в округе Беркли, а также строительство двух новых площадок в округе Дорчестер.

Инвестиции также помогут профинансировать "программы обеспечения доступности энергоресурсов и обучения кадров для работы в быстрорастущем технологическом секторе штата", заявила президент и главный инвестиционный директор Рут Порат в соцсети LinkedIn.

Google вложила в Южной Каролине более $4,5 млрд с момента строительства дата-центра в округе Беркли в 2007 году.

С начала 2025 года капитализация Alphabet выросла на 29%.