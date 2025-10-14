Инвестор-активист Starboard аккумулировал долю в Keurig Dr Pepper

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Starboard Value аккумулировал долю в американском производителе безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper Inc., существенно подешевевших за последнее время, пишет Financial Times.

По данным источников газеты, Starboard начал покупать акции Keurig Dr Pepper после того, как в августе компания объявила о приобретении европейского производителя кофе JDE Peet's за 15,7 млрд евро. Сделка была воспринята рынком без оптимизма, и бумаги Keurig Dr Pepper подешевели более чем на 25%.

Тогда же Keurig Dr Pepper сообщила о намерении разделить операции по выпуску кофе и безалкогольных напитков.

Размер доли Starboard в компании неизвестен. По словам источников FT, инвестор-активист ведет переговоры с менеджментом Keurig Dr Pepper, обсуждая вопросы повышения эффективности и восстановления доверия инвесторов.

Starboard не может повлиять на сделку с JDE Peet's, поскольку она не требует одобрения акционеров, отмечает газета.

С начала 2025 года капитализация Keurig Dr Pepper снизилась почти на 18%.