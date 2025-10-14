Поиск

Инвестор-активист Starboard аккумулировал долю в Keurig Dr Pepper

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Инвестор-активист Starboard Value аккумулировал долю в американском производителе безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper Inc., существенно подешевевших за последнее время, пишет Financial Times.

По данным источников газеты, Starboard начал покупать акции Keurig Dr Pepper после того, как в августе компания объявила о приобретении европейского производителя кофе JDE Peet's за 15,7 млрд евро. Сделка была воспринята рынком без оптимизма, и бумаги Keurig Dr Pepper подешевели более чем на 25%.

Тогда же Keurig Dr Pepper сообщила о намерении разделить операции по выпуску кофе и безалкогольных напитков.

Размер доли Starboard в компании неизвестен. По словам источников FT, инвестор-активист ведет переговоры с менеджментом Keurig Dr Pepper, обсуждая вопросы повышения эффективности и восстановления доверия инвесторов.

Starboard не может повлиять на сделку с JDE Peet's, поскольку она не требует одобрения акционеров, отмечает газета.

С начала 2025 года капитализация Keurig Dr Pepper снизилась почти на 18%.

Starboard JDE Peet's Keurig Dr Pepper США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Минпромторг проработает отсрочку новых правил расчета утильсбора для иномарок, купленных в августе-октябре

Реальный эффективный курс рубля в сентябре снизился на 3,6%

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

ФАС согласовала сделку по приобретению бизнеса сети гипермаркетов "О'Кей"

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

Цены на нефть стабильны, Brent торгуется у $63,3 за баррель

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

СП указала на завышение прогнозов собираемости по налогу на прибыль и НДС в поправках к бюджету на 2025 год

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Профицит внешней торговли РФ в августе упал на 41% м/м, до $7,5 млрд

СП сообщила об отсутствии финансового обоснования отмены льготы по НДС для обслуживания банковских карт

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Силуанов заявил, что повышение налога на роскошь "не дало бы больших денег бюджету"

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут

Налог на прибыль для российских банков повышать не будут
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });