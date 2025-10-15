Поиск

Заботкин заявил, что ситуация, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме.

"На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции - позволяют утверждать , что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал Заботкин.

Он отметил, что безработица в РФ находится на историческом минимуме в 2,2%, жесткость на рынке труда остается беспрецедентной, хотя последние данные и демонстрируют признаки начала уменьшения этой жесткости.

ЭкономикаИнфляция в РФ в сентябре составила 0,34%Читать подробнее

"Инфляция замедлилась, но пока даже не вполне опустилась до 4% в сезонно сглаженном выражении. Сентябрьские цифры, опубликованные в прошлую пятницу, согласуются с суждением совета директоров, которое высказывалось и в июле, и в сентябре, что устойчивые компоненты роста цен находятся в диапазоне 4-6% год к году с поправкой на сезонность", - подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России считает, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно для замедления инфляции. Скорость снижения ставки ЦБ будет соизмеряться с задачей по возвращению инфляции к цели в 4%, добавил Заботкин.

"После того как инфляция по итогам 2025 года замедлится до 6-7%, в следующем году экономика вернется к устойчиво низкой инфляции на уровне нашей цели в 4%", - подчеркнул зампред.

Он также обратил внимание на заметное оживление кредитования, особенно корпоративного, в третьем квартале 2025 года на фоне принятых решений о снижении ключевой ставки.

Рост ВВП РФ в 2025 году может сложиться ближе к нижней границе июльского прогноза в 1-2%.

"Он (июльский прогноз ЦБ - ИФ) предполагает рост ВВП 1-2% в 2025 году, по всей видимости, ближе к нижней границе этого диапазона, и 0,5-1,5% в 2026 году с дальнейшим ускорением до 1,5-2,5% в 2027 году и в последующие годы. Именно такая траектория ВВП позволит в следующем году спросу сравняться с производственными возможностями в рамках нашего базового сценария", - подчеркнул Заботкин.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Новак заявил, что доля российского газа в общеевропейском импорте упала более чем вдвое

Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Новак заявил о наличии потенциала для наращивания добычи нефти

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник снизились, Dow Jones вырос

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Банки топ-10 в начале октября немного снизили только максимальные ставки по вкладам на сроки до полугода

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля

Рынок акций РФ обновил минимум индекса МосБиржи с декабря на фоне снижения нефти и укрепления рубля
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7367 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });