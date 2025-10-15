Заботкин заявил, что ситуация, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ситуация в экономике РФ, в том числе с инфляцией, укладывается в макроэкономический прогноз ЦБ РФ, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин на заседании совместной рабочей группы в Госдуме.

"На сегодня эти данные - сохранение высокой занятости при постепенном замедлении темпа роста цен и снижении инфляции - позволяют утверждать , что реализуется сценарий плавного выхода из перегрева прошлого года и ситуация развивается в целом в русле нашего макроэкономического прогноза на этот год", - сказал Заботкин.

Он отметил, что безработица в РФ находится на историческом минимуме в 2,2%, жесткость на рынке труда остается беспрецедентной, хотя последние данные и демонстрируют признаки начала уменьшения этой жесткости.

"Инфляция замедлилась, но пока даже не вполне опустилась до 4% в сезонно сглаженном выражении. Сентябрьские цифры, опубликованные в прошлую пятницу, согласуются с суждением совета директоров, которое высказывалось и в июле, и в сентябре, что устойчивые компоненты роста цен находятся в диапазоне 4-6% год к году с поправкой на сезонность", - подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России считает, что достигнутой жесткости денежно-кредитной политики достаточно для замедления инфляции. Скорость снижения ставки ЦБ будет соизмеряться с задачей по возвращению инфляции к цели в 4%, добавил Заботкин.

"После того как инфляция по итогам 2025 года замедлится до 6-7%, в следующем году экономика вернется к устойчиво низкой инфляции на уровне нашей цели в 4%", - подчеркнул зампред.

Он также обратил внимание на заметное оживление кредитования, особенно корпоративного, в третьем квартале 2025 года на фоне принятых решений о снижении ключевой ставки.

Рост ВВП РФ в 2025 году может сложиться ближе к нижней границе июльского прогноза в 1-2%.

"Он (июльский прогноз ЦБ - ИФ) предполагает рост ВВП 1-2% в 2025 году, по всей видимости, ближе к нижней границе этого диапазона, и 0,5-1,5% в 2026 году с дальнейшим ускорением до 1,5-2,5% в 2027 году и в последующие годы. Именно такая траектория ВВП позволит в следующем году спросу сравняться с производственными возможностями в рамках нашего базового сценария", - подчеркнул Заботкин.