Stellantis планирует инвестировать $13 млрд в развитие производства в США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейский автопроизводитель Stellantis NV сообщил, что планирует в ближайшие четыре года инвестировать $13 млрд в развитие производства в США и укрепление своих позиций на этом ключевом рынке.

Крупнейшая в столетней истории компании инвестиционная программа предусматривает запуск производства пяти новых моделей и нового четырехцилиндрового двигателя.

Планируется также восстановить работу сборочного завода Belvidere Assembly Plant для наращивания выпуска автомобилей Jeep Cherokee и Jeep Compass, предназначенных для американского рынка. Завод может начать работу в 2027 году.

Ожидается, что в результате расширения деятельности на предприятиях Stellantis в США будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест, а объем производства автомобилей увеличится в 1,5 раза.

Реализация анонсированных планов поможет Stellantis сократить издержки, связанные с пошлинами, введенными администрацией президента США Дональда Трампа в 2025 году. Ранее компания сообщала, что негативный эффект от тарифов может составить $1,5 млрд в год.

С начала 2025 года капитализация Stellantis упала на 31,6%.