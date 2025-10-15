Поиск

Stellantis планирует инвестировать $13 млрд в развитие производства в США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Европейский автопроизводитель Stellantis NV сообщил, что планирует в ближайшие четыре года инвестировать $13 млрд в развитие производства в США и укрепление своих позиций на этом ключевом рынке.

Крупнейшая в столетней истории компании инвестиционная программа предусматривает запуск производства пяти новых моделей и нового четырехцилиндрового двигателя.

Планируется также восстановить работу сборочного завода Belvidere Assembly Plant для наращивания выпуска автомобилей Jeep Cherokee и Jeep Compass, предназначенных для американского рынка. Завод может начать работу в 2027 году.

Ожидается, что в результате расширения деятельности на предприятиях Stellantis в США будет создано более 5 тыс. новых рабочих мест, а объем производства автомобилей увеличится в 1,5 раза.

Реализация анонсированных планов поможет Stellantis сократить издержки, связанные с пошлинами, введенными администрацией президента США Дональда Трампа в 2025 году. Ранее компания сообщала, что негативный эффект от тарифов может составить $1,5 млрд в год.

С начала 2025 года капитализация Stellantis упала на 31,6%.

Jeep Stellantis США Belvidere Assembly Plant Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Глава "Петербургской биржи" ждет роста поставок топлива на внутренний рынок

Лондон ввел санкции против НСПК и четырех российских банков

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" включены в санкционный список Великобритании

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Вучич предложил России, чтобы Сербия выкупила российскую долю в NIS

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Венгерская MOL нарастила поставки нефти в Сербию

Сийярто заявил, что Венгрия до последнего будет сопротивляться отказу ЕС от энергоресурсов РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });