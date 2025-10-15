Поиск

Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогнозы по инфляции и ключевой ставке на 2025 г.

Ожидания по росту ВВП РФ были понижены

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,6% с 6,4% в сентябре, следует из опроса ЦБ РФ.

Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,0% с 1,2% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год выросли до 19,2% с 19,0% в сентябре.

Прогноз по инфляции на 2026 год повышен до 5,1% с 4,7%, по средней ставке - до 13,7% с 13,2%. Прогноз по росту ВВП на 2026 год снижен до 1,2% с 1,6% ранее.

Опрос проводился 10-14 октября. В нем приняли участие 26 экономистов из различных организаций.

Прогноз по инфляции на 2027 год снижен до 4,1% с 4,2%, на 2028 год - остался на уровне 4%.

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на 1,8% (ранее - 1,9%), в 2028 году - 1,9% (ранее - 2,0%).

Средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается на уровне 10,0% (до этого - 10,3%), в 2028 году - 9,0% (ранее - 8,5%). Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 85 рублей (85,5 рубля в сентябре), в 2026 году - 94,6 рубля (ранее - 96 рублей), в 2027 году - 100 рублей (до этого - 102,6 рубля), в 2028 году - 103,7 рубля (ранее - 105,5 рубля).

Ожидания по средней цене нефти для налогообложения в 2025 году остались на уровне $58/барр., на 2026 год - снижены до $58/барр. с $59/барр, на 2027 год - сохранились на уровне $60/барр., на 2028 год - понижены до $60/барр. с $62/барр.

