Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре снизил чистую прибыль по РСБУ на 16,9%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2025 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в сентябре 2025 года составила 2 млрд рублей, что в 3,4 раза ниже показателя сентября 2024 года.

Рентабельность капитала (ROE) в январе-сентябре составила 21,5%, в сентябре - 11%.

Чистый процентный доход по итогам девяти месяцев вырос на 12,7% - до 57,2 млрд рублей, в сентябре - на 0,4%, до 5,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход в январе-сентябре увеличился на 1,4% - до 8,7 млрд рублей, в прошлом месяце - на 24,6%, до 1,1 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам с начала года составили 10,6 млрд рублей (в сентябре - 1,8 млрд рублей). Стоимость риска была равна 1,7% (в сентябре - 2,6%).

Операционные расходы в январе-сентябре увеличились на 7,2% - до 18,8 млрд рублей, в сентябре - на 24,5%, до 2,1 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября 2025 года достиг 930,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 24,8%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 27,7% - до 744,4 млрд рублей, розничный - на 14,2%, до 186,1 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на 1 октября был равен 1,9% по сравнению с 2,7% на 1 января 2025 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности - 186% против 160,1% на начало года.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года выросли на 18,2% - до 840,9 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов возросли на 27,7% - до 363,2 млрд рублей, средства розничных клиентов - на 11,8%, до 477,7 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 1 октября 2025 года достиг 210,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,5%. Основной капитал равнялся 169,5 млрд рублей, что на 8,3% меньше, чем на начало года.

Норматив достаточности основного капитала на 1 октября 2025 года составил 17,3% (20,4% на 1 января 2025 года), норматив достаточности собственного капитала - 21,5% (21,8%).

Банк также сообщает, что в сентябре заключил крупную структурированную сделку с корпоративным клиентом на сумму около 100 млрд рублей. Операция, как заявляет кредитная организация, исключает принятие дополнительных кредитных рисков и не несет дополнительной нагрузки на показатели достаточности капитала, а совокупный чистый процентный доход от сделки соответствует стандартной марже банка по аналогичным низкорисковым операциям

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занимал 14-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".