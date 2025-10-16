Поиск

Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре снизил чистую прибыль по РСБУ на 16,9%

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2025 года сократил чистую прибыль по РСБУ на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в сентябре 2025 года составила 2 млрд рублей, что в 3,4 раза ниже показателя сентября 2024 года.

Рентабельность капитала (ROE) в январе-сентябре составила 21,5%, в сентябре - 11%.

Чистый процентный доход по итогам девяти месяцев вырос на 12,7% - до 57,2 млрд рублей, в сентябре - на 0,4%, до 5,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход в январе-сентябре увеличился на 1,4% - до 8,7 млрд рублей, в прошлом месяце - на 24,6%, до 1,1 млрд рублей.

Расходы на резервы по кредитам с начала года составили 10,6 млрд рублей (в сентябре - 1,8 млрд рублей). Стоимость риска была равна 1,7% (в сентябре - 2,6%).

Операционные расходы в январе-сентябре увеличились на 7,2% - до 18,8 млрд рублей, в сентябре - на 24,5%, до 2,1 млрд рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов на 1 октября 2025 года достиг 930,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 24,8%. Корпоративный кредитный портфель вырос на 27,7% - до 744,4 млрд рублей, розничный - на 14,2%, до 186,1 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности на 1 октября был равен 1,9% по сравнению с 2,7% на 1 января 2025 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности - 186% против 160,1% на начало года.

Средства клиентов в январе-сентябре текущего года выросли на 18,2% - до 840,9 млрд рублей. Средства корпоративных клиентов возросли на 27,7% - до 363,2 млрд рублей, средства розничных клиентов - на 11,8%, до 477,7 млрд рублей.

Собственный капитал банка на 1 октября 2025 года достиг 210,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 6,5%. Основной капитал равнялся 169,5 млрд рублей, что на 8,3% меньше, чем на начало года.

Норматив достаточности основного капитала на 1 октября 2025 года составил 17,3% (20,4% на 1 января 2025 года), норматив достаточности собственного капитала - 21,5% (21,8%).

Банк также сообщает, что в сентябре заключил крупную структурированную сделку с корпоративным клиентом на сумму около 100 млрд рублей. Операция, как заявляет кредитная организация, исключает принятие дополнительных кредитных рисков и не несет дополнительной нагрузки на показатели достаточности капитала, а совокупный чистый процентный доход от сделки соответствует стандартной марже банка по аналогичным низкорисковым операциям

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2025 года занимал 14-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Цена золота обновила рекорд, превысив $4240 за унцию

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });