FT назвала главных претендентов на покупку мажоритарной доли в бизнесе Starbucks в Китае

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Инвесткомпании Carlyle Group и Boyu Capital являются главными претендентами на покупку мажоритарной доли в китайском подразделении Starbucks Corp., пишет Financial Times.

По словам источников газеты, Starbucks рассматривает Carlyle и Boyu как предпочтительных партнеров. В целом китайский бизнес сети кофеен, вероятно, будет оценен в $4 млрд, однако этот вопрос по-прежнему обсуждается, отмечают источники.

В общей сложности пять инвесткомпаний подали обязывающие предложения о покупке доли в китайском подразделении Starbucks на прошлой неделе.

Руководство американской компании, вероятно, примет решение по сделке до конца октября, отмечают источники газеты.

Бизнес в КНР некогда был главным двигателем роста прибыли Starbucks, однако в последние годы ему стало сложно сохранять свои позиции из-за высокой конкуренции в стране. Доля американской сети кофеен в Китае снижается в последние годы: в 2024 году она составила лишь 14% по сравнению с 34% в 2019 году, по данным Euromonitor International data.