Денежная база в РФ выросла с 3 по 10 октября на 80,7 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 октября составил 19 019,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 3 октября денежная база в России равнялась 18 938,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 80,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
Новак проведет совещание по вопросам топливного рынка 22 октября

Банки РФ в сентябре увеличили прибыль в 1,8 раза

Кабмин РФ утвердил постановление о нерасторжении соглашений по модернизации НПЗ

Кабмин продлил и скорректировал квоты на экспорт удобрений из РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 4,4%

На подъем затонувшего в Мурманске плавдока ПД-50 выделят средства из федерального бюджета

Запасы нефти в США выросли на 3,52 млн баррелей, сильнее прогнозов

Рынок акций РФ в четверг превысил 2600п по индексу МосБиржи

Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Российский турпоток в Японию с начала года вырос вдвое

