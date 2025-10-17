Денежная база в РФ выросла с 3 по 10 октября на 80,7 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 октября составил 19 019,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 3 октября денежная база в России равнялась 18 938,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,43%, или на 80,7 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.