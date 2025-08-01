Акционеры ТМК одобрили переход на единую акцию

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) на собрании 31 июля одобрили переход на единую акцию в результате присоединения ключевых подконтрольных обществ к материнской компании, сообщила ТМК.

В результате реорганизации к ТМК будут присоединены АО "Синарский трубный завод", АО "Северский трубный завод", АО "Таганрогский метзавод", АО "Волжский трубный завод", ООО "ТМК Трубопроводные решения", АО "ЧТПЗ", АО "ПНТЗ" и АО "ТД ТМК".

Акционеры, которые проголосовали против присоединения подконтрольных обществ или не приняли участие в собрании, имеют право предъявить свои акции к выкупу.

Цена выкупа составит 116,1 рубля за бумагу, что, по законодательству, соответствует средневзвешенной цене акций ТМК на Московской бирже за шесть месяцев, предшествующих заседанию совета директоров по данному вопросу, который состоялся 16 июня.

Предъявить свои акции к выкупу акционеры ТМК смогут в течение 45 дней после решения общего собрания, то есть до 15 сентября 2025 года. Расчеты завершатся в течение 30 дней после окончания приема требований, то есть до 15 октября 2025 года.

Ожидается, что до середины августа все присоединяемые общества также одобрят присоединение к ТМК на общих собраниях акционеров/участников.

Общие собрания акционеров/участников присоединяемых обществ рассмотрят вопрос о присоединении к ТМК 7 августа 2025 года, говорится в сообщении трубной компании.

Акции миноритарных акционеров присоединяемых обществ, которые согласятся на предлагаемые изменения, будут обменяны на акции ТМК. Для обмена потребуется дополнительная эмиссия акций.

Как сообщила ТМК 1 августа, собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения 1 млрд 477,494 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. При этом, как сообщалось, регистрация допэмиссии большим объемом, чем требует обмен, необходима для "обеспечения гибкости компании", а фактический объем допэмиссии не превысит 5%, неиспользованные в обмене акции будут погашены.

Дополнительные акции в рамках эмиссии размещаются путем конвертации (в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества) и обмена на акции ТМК, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале присоединяемого общества с ограниченной ответственностью.

На данный момент уставный капитал ТМК состоит из 1,052 млрд акций номинальной стоимостью 10 рублей, его размер составляет 10,52 млрд рублей.

Владельцы акций присоединяемых обществ, которые не согласятся с присоединением к ТМК, также смогут предъявить свои ценные бумаги к выкупу. Коэффициенты конвертации и цены выкупа будут рассчитаны для каждого общества на рыночной основе, которая, согласно российскому законодательству, предполагает независимую оценку рыночной стоимости акций присоединяемых обществ. Конкретные параметры конвертации и выкупа для владельцев акций присоединяемых обществ и ТМК будут указаны в материалах к общему собранию акционеров каждого общества.

Переход на единую акцию в результате присоединения восьми подконтрольных обществ компания планирует реализовать к 31 декабря 2025 года.