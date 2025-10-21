Минпромторг планирует увеличить господдержку экспорта в 2026 году за счет импортных пошлин

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует увеличить объем господдержки экспорта в 2026 году относительно заложенных в проект федерального бюджета средств за счёт растущих поступлений от импортных пошлин, взимаемых с товаров из недружественных стран, сообщил замглавы министерства Роман Чекушов.

"На сегодняшний момент мы имеем в бюджете 52 миллиарда рублей на следующий год (на реализацию нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - ИФ). Конечно, нам кажется это недостаточным. В связи с этим ко второму чтению мы уже ведем работу по тому, чтобы с учетом повышенных сборов таможенных пошлин по постановлению правительства 2240, которое, мы видим в динамике, успешно оно работает, дополнить средства, предусмотренные на национальный проект", - сказал чиновник, выступая на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по направлениям "Международная кооперация и экспорт" и "Промышленность".

Постановление №2240 от декабря 2022 года предусматривает возможность установления правительством повышенных пошлин на ввоз широкого круга товаров. В настоящее время импортные пошлины в размере 20-50% введены на следующие виды товаров: спецтехника, станки, оружие, парфюмерия и косметика, бытовая химия, фанера, свечи зажигания, аккумуляторы, консервы, колбасы и другая продукция из мяса и птицы, кондитерские изделия, вино, сидр и пиво, крепкий алкоголь и ряд других. Правительство периодически расширяет этот перечень.