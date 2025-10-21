Мишустин сообщил о продолжении поставок российских товаров в недружественные страны

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU -Доля дружественных стран в экспортных поставках России за последние годы практически удвоилась - до 85%, вместе с тем, недружественные страны продолжают закупать российскую продукцию, заявил на пленарной сессии форума "Сделано в России" премьер-министр Михаил Мишустин.

"Российские товары покупают не только наши партнеры, но и недружественные страны. Они приобретают энергоносители и удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу и морепродукты и многое другое. И за первое полугодие потратили на такие закупки более $25,5 млрд", - сказал он.

По его словам, Россия продолжает переориентацию "на более перспективные рынки Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, объединения БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, усиливается взаимодействие с государствами Азии, Африки, Латинской Америки".

"Экспорт в этих направлениях последние четыре года устойчиво растет и если в 2021 году он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 году уже превысил 85%, практически двукратное увеличение. И в текущем году такая тенденция продолжается", - сообщил Мишустин.

Со ссылкой на оценки Банка России он отметил, что доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги выросла до более чем 50%.

Мишустин напомнил, что национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает увеличение объема несырьевого неэнергетического экспорта к 2035 году на 66% к уровню 2023 года (тогда ННЭ из России составлял $146,3 млрд).