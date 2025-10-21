Поиск

Northrop Grumman в III квартале нарастила чистую прибыль на 7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская оборонная корпорация Northrop Grumman Corp. в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 4,3%, чистую прибыль - на 7%, при этом выручка оказалась хуже, а прибыль - лучше ожиданий рынка.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила $1,1 млрд, или $7,67 в расчете на акцию, против $1,03 млрд, или $7 на акцию, годом ранее.

Выручка достигла $10,423 млрд против $9,996 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $6,44 на бумагу при выручке в $10,72 млрд.

Выручка подразделения оборонных систем Northrop Grumman в отчетном квартале повысилась на 14% (до $2,06 млрд), ракетных систем - на 10% (до $3,09 млрд), авиационного подразделения - на 6% (до $3,14 млрд), а подразделения космических разработок - упала на 6% (до $2,7 млрд).

Компания пересмотрела прогноз на 2025 год и теперь ожидает, что скорректированная прибыль будет находиться в диапазоне $25,65-26,05 на бумагу (ранее предполагалось $25-25,4), выручка - $41,7-41,9 млрд (против прежней оценки $42,05-42,25 млрд).

С начала 2025 года капитализация Northrop Grumman увеличилась на 28,3% (до $86,2 млрд), тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 14,5%.

