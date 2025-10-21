Золото теряет более 3% на фоне укрепления доллара

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Золото теряет в цене более 3% в ходе торгов во вторник.

По данным на 15:43 по московскому времени спотовая цена на драгметалл составила $4222,18 за унцию, что на 3,1% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов она опускалась до $4215,17 за унцию.

Фьючерсы на золото на Comex дешевеют на 3,5%, до $4205,8 за унцию.

Инвесторы фиксируют прибыль на фоне укрепления доллара США и сигналов смягчения факторов напряженности.

В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает достичь торгового соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином. До переговоров двух лидеров состоится встреча американского министра финансов Скотта Бессента и китайского вице-премьера Хэ Лифэна.

Кроме того, советник Белого дома по экономике Кевин Хассетт накануне сказал, что приостановка работы американских федеральных учреждений (так называемый шатдаун), вероятно, закончится на этой неделе.