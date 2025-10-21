Падение спотовой цены золота обновило максимум за 12 лет

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена на золото во вторник падала максимально за 12 лет.

По данным на 19:43 по московскому времени, цена на драгметалл составляет $4113,99 за унцию, что на 5,6% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов она опускалась на максимальные с 2013 года 6,3%, до $4082,03 за унцию.

Спотовая цена серебра снижается на 7,6%, до $48,89 за унцию. Внутри сессии падение достигало 8,7% - максимума с февраля 2021 года.

Инвесторы фиксируют прибыль после обновления драгметаллами ценовых рекордов и на фоне ряда других факторов, включая укрепление доллара США, позитивные торговые переговоры Пекина и Вашингтона и завершение сезонного всплеска спроса в Индии.