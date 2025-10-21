В Novo Nordisk сменится глава совета директоров из-за разногласий с основным акционером

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров датского фармгиганта Novo Nordisk Хельге Лунд покидает свой пост, передает Bloomberg.

Его заменит Ларс Ребьен Соренсен, ранее руководивший компанией на протяжении 16 лет, а ныне возглавляющий ее крупнейшего акционера - Novo Nordisk Foundation.

Совет директоров покинут более половины членов. По словам Лунда, этому предшествовал спор между ними и Novo Nordisk Foundation по поводу масштабов и скорости изменений в фармкомпании.

"Взаимопонимания достичь не удалось", - отметил он.

Летом Novo Nordisk объявила о назначении Майка Дустдара главным исполнительным директором вместо Ларса Йоргенсена, и фонд настаивал на немедленных, масштабных изменениях в совете директоров в поддержку стратегии Дустдара, который пытается привить компании "культуру результатов" для восстановления позиций на американском рынке, где она стала проигрывать конкуренцию с местной Eli Lilly.

"Совет директоров, возможно, проявил чрезмерную медлительность в понимании значимости рыночных изменений в США и, соответственно, также стимулировании менеджмента к принятию необходимых мер для корректировки базы компании в направлении будущей деловой среды, - сказал Соренсен на конференции с аналитиками. - По сути, мы не сошлись в вопросах скорости и масштабов".

Novo Nordisk столкнулась с производственными проблемами в США и резким ростом продаж альтернативных медикаментов, когда спрос на ее препарат для снижения веса Wegovy превзошел предложение, отмечает Bloomberg.

Дустдар планирует сократить штат компании на 11%.