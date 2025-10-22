Минфин ожидает, что IPO "ДОМ.РФ" пройдет через несколько недель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Первичное размещение акций госкомпании "ДОМ.РФ" ожидается через несколько недель, заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая на форуме "Корпоративное управление как актив".

Моисеев сообщил, что в этом году KPI по выводу на рынок компаний с госучастием будет выполнен.

"IPO ДОМ.РФ, как мы ожидаем, пройдет через несколько недель", - сказал замминистра финансов.

Компания планирует в ходе IPO привлечь 15-30 млрд рублей, разместив 10% акций.

"Мы приняли дивидендную политику, 50% будем платить (...) мы поменяли совет директоров, пока три независимых мы сделали, но я считаю, что нужен какой-то список, реестр независимых директоров. Просто каждый понимает независимость по-своему. Но я рассчитываю, что как только у нас появятся акционеры, мы с ними соберемся и, может быть, они дадут своих представителей. И я вам гарантирую, мы их обязательно включим в наблюдательный совет", - заявил гендиректор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, выступая в среду на форуме.

Ранее он говорил, что госкорпорация рассчитывает, что ее акционерами станут крупные инвестиционные фонды, пенсионные фонды, а также розничные инвесторы.

Чистая прибыль "ДОМ.РФ" по МСФО в первом полугодии 2025 года составила 39,1 млрд руб., что на 15% выше результата за аналогичный период прошлого года. В планах госкорпорации в этом году заработать около 90 млрд рублей чистой прибыли, а в следующем году выйти "на плато 100 млрд", говорил Мутко в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики. По итогам 2024 года госкорпорация выплатила 24 млрд рублей дивидендов (около 31% от скорректированной чистой прибыли).

В понедельник госкорпорация сообщила, что на заседании наблюдательного совета 14 октября было принято решение обратиться к Московской бирже с заявлением о листинге обыкновенных акций.