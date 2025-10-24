ЦБ РФ прогнозирует выход экономики из состояния перегрева в I полугодии 2026 г.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Текущая динамика российской экономики привела к корректировке прогноза ЦБ по росту ВВП в 2025 году в сторону понижения, тем не менее выход из состояния перегрева произойдет не ранее первой половины 2026 года.

"Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%. В следующие годы рост ВВП ускорится", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

В пятницу Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза. Прогноз по динамике ВВП на IV квартал 2025 года был ухудшен до минус 0,5% - плюс 0,5% в годовом выражении с роста на 0-1,0% в июльской версии.

Не изменились при этом по сравнению с июльской версией прогнозы по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%, в 2028 году - 1,5-2,5%.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе. За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%.

Аналитики, опрошенные в начале октября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,0%, в 2026 году - на 1,4%.