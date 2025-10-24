Поиск

ЦБ РФ прогнозирует выход экономики из состояния перегрева в I полугодии 2026 г.

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Текущая динамика российской экономики привела к корректировке прогноза ЦБ по росту ВВП в 2025 году в сторону понижения, тем не менее выход из состояния перегрева произойдет не ранее первой половины 2026 года.

"Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева. С учетом ее фактической динамики мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%. В следующие годы рост ВВП ускорится", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

В пятницу Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0% в июльской версии прогноза. Прогноз по динамике ВВП на IV квартал 2025 года был ухудшен до минус 0,5% - плюс 0,5% в годовом выражении с роста на 0-1,0% в июльской версии.

Не изменились при этом по сравнению с июльской версией прогнозы по росту ВВП РФ в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%, в 2028 году - 1,5-2,5%.

Как сообщалось, рост ВВП РФ в августе 2025 года, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% в годовом сравнении после повышения также на 0,4% в июле, на 1,0% в июне, 0,7% в мае, 1,5% в апреле, на 1,1% в марте, 0,5% в феврале и 2,7% в январе. За январь-август 2025 года ВВП РФ, по расчетам Минэкономразвития, прибавил 1,0% в годовом выражении.

Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии, в 2026 году - до 1,3% с 2,4%.

Аналитики, опрошенные в начале октября "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП РФ в 2025 году на 1,0%, в 2026 году - на 1,4%.

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ продолжает цикл смягчения ДКП, но не исключает пауз

Минэкономразвития видит пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Минэкономразвития видит пространство для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Банк России рассматривает новые санкции США и ЕС как негативный фактор

ЦБ связал укрепление рубля с жесткой ДКП и снижением спроса компаний на валюту

Китай впервые с 2021 года разместит долларовые гособлигации в Гонконге

Инфляция в России

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7%, на 2026 год - до 4-5%

Генпрокуратура подала новый иск к экс-мажоритарию ЮГК, теперь на 5 млрд рублей

Банк России повысил прогноз по средней ставке на 2026 год до 13-15%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Банк России понизил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 0,5-1,0% с 1,0-2,0%

Банк России отметил рост проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России109 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7431 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ73 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });