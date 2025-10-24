Поиск

В США инфляция в сентябре ускорилась до 3%, слабее прогноза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В США в сентябре потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 3% в годовом выражении, сообщило Министерство труда.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал подъем на 3,1%.

Инфляция ускорилась по сравнению с 2,9% в августе и обновила максимум с января.

Энергоносители в сентябре подорожали на максимальные с мая 2024 года 2,8%. В том числе стоимость природного газа подскочила на 11,7%, тогда как бензин подешевел на 0,4%.

Стоимость продуктов питания увеличилась на 3,1%, новых и подержанных автомобилей - на 0,8% и 5,1% соответственно. Транспортные услуги подорожали на 2,5%, жилье - на 3,6%.

Индекс CPI в сентябре повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе - на 0,4%). Эксперты ожидали подъема на 0,4% и в минувшем месяце.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в сентябре выросли на 0,2% относительно августа и на 3% в годовом выражении. В августе индекс прибавил 0,3% и 3,1% соответственно. Консенсус-прогноз на сентябрь предполагал сохранение этих темпов.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 28-29 октября.

Изначально публикация отчета о сентябрьской инфляции была запланирована на 15 октября, однако не состоялась в связи с приостановкой работы правительства США из-за проблем с финансированием (шатдауна).

Позднее The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что Минтруд для подготовки этого отчета вернет на работу часть сотрудников, отправленных из-за шатдауна в неоплачиваемый отпуск.

Министерство 10 октября заявило, что опубликует эти данные спустя две недели, чтобы обеспечить "точность и своевременность выплаты пособий".

Данные по инфляции необходимы властям США, чтобы к 1 ноября рассчитать выплаты по программе социального обеспечения (Social Security), которые привязаны к темпам роста цен. Они также влияют на принятие решений как в частном, так и в государственном секторе.

Сбор данных для последнего отчета был завершен до приостановки финансирования госорганов, говорится в сообщении Минтруда.

