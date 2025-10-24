Ритейлер Target сократит 1800 рабочих мест в рамках оптимизации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Target Corp., владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов, планирует уволить 1 000 работников и сократить 800 открытых вакансий в рамках усилий, направленных на оптимизацию управленческой структуры. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Чрезмерное количество уровней и дублирование задач замедляют принятие решений и затрудняют реализацию идей", - написал главный операционный директор Target Майкл Фиддельке в обращении к сотрудникам.

Фиддельке, который с 1 февраля займет должность CEO компании, назвал увольнение работников трудным, но необходимым шагом.

Target сократила чистую прибыль и выручку по итогам финквартала, завершившегося 2 августа, и прогнозирует снижение выручки на 1-2% по итогам текущего финансового года. Отчетность компании за третий финквартал будет представлена в середине ноября.

Штат Target насчитывает около 22 тысяч работников.

С начала 2025 года капитализация Target уменьшилась более чем на 30% - до $42,83 млрд.