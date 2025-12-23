Цены на золото обновили рекорд 50-й раз с начала года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цена золота на спотовом рынке обновила рекордный максимум в 50-й раз с начала года за счет ожиданий снижения ставки Федрезерва и спроса на защитные активы.

В ходе торгов во вторник спотовая цена золота повысилась на 0,7%, до $4473 за унцию. Накануне золото выросло в цене рекордными темпами за месяц, а с начала года подорожало на 70%, демонстрируя лучшую годовую динамику с 1979 года.

Другие драгметаллы также дорожают: стоимость серебра увеличилась на 0,2%, до $69,2 за унцию, платина - на 1,3%, палладий - на 1%.

Участники рынка следят за событиями вокруг Венесуэлы. Как сообщают СМИ, на минувших выходных береговая охрана США попыталась перехватить очередной нефтяной танкер, связанный, как утверждается, с теневым флотом страны.

"Геополитическая напряженность вернулась на повестку дня, - отметил Ахмад Ассири из Pepperstone Group. - Эти события, возможно, не вызвали немедленной реакции, но, безусловно, повышают спрос на золото для хеджирования рисков".

Кроме того, инвесторы полагают, что Федрезерв продолжит снижать ключевую ставку на фоне ослабления рынка труда. Низкая ставка является положительным фактором для цен на золото, поскольку это повышает сравнительную привлекательность инвестиций в драгметаллы, не приносящие процентного дохода.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что в 2026 году золото в базовом сценарии подорожает до $4,9 тыс. за унцию.