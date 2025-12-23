Поиск

Brent подешевела до $61,88 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова перешли к снижению на торгах во вторник. Трейдеры следят за новостями вокруг Венесуэлы, а также о российско-украинском конфликте, оценивая риски для поставок на фоне прогнозов избытка предложения на нефтяном рынке.

К 18:45 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,31%) до $61,88 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,21%), до $57,89 за баррель.

"Рынок разрывается между ожиданиями избытка предложения, являющимися "медвежьим" фактором, и опасениями проблем с поставками в связи с блокадой США нефтяного экспорта Венесуэлы, а также обменом Россией и Украиной ударами по судам и портам в понедельник", - отмечает аналитик Rystad Джанив Шах.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась.

Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным. При этом, по их оценкам, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тысяч баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.

Brent Barclays WTI США Венесуэла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

 Фантастические предсказания Saxo Bank на 2026 год: золото вырастет до $10 тыс. за унцию, ИИ возглавит "голубую фишку"

НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

 НРД получил 18,6 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027", "Россия-2047" и замещающим выпускам

Глава РСПП отметил рост затрат на удержание кадров при закрытии мощностей

Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

 Глава РСПП заявил об активных неформальных контактах с бизнесом США

Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

 Медь обновила ценовой рекорд и впервые торгуется выше $12 тыс. за тонну

ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

 ЦБ РФ предложил разрешить покупку криптоактивов как "квалам", так и "неквалам"

Новогодний отдых за рубежом обойдется в 150-200 тысяч рублей за 8-9 дней

Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

 Аналитики Сбера выяснили, что условиям семейной ипотеки соответствуют 12% домохозяйств

ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

 ЦБ с 2027 года обяжет финорганизации раскрывать обезличенные данные о структуре собственности

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7948 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });