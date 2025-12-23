Brent подешевела до $61,88 за баррель

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снова перешли к снижению на торгах во вторник. Трейдеры следят за новостями вокруг Венесуэлы, а также о российско-украинском конфликте, оценивая риски для поставок на фоне прогнозов избытка предложения на нефтяном рынке.

К 18:45 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,31%) до $61,88 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,12 (0,21%), до $57,89 за баррель.

"Рынок разрывается между ожиданиями избытка предложения, являющимися "медвежьим" фактором, и опасениями проблем с поставками в связи с блокадой США нефтяного экспорта Венесуэлы, а также обменом Россией и Украиной ударами по судам и портам в понедельник", - отмечает аналитик Rystad Джанив Шах.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что Штаты оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры, а также всю нефть, которая в них перевозилась.

Ранее Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, которые направляются в Венесуэлу и из нее.

Аналитики Barclays отмечают, что даже в случае полного прекращения венесуэльского нефтяного экспорта предложение на рынке в первой половине следующего года будет достаточным. При этом, по их оценкам, избыток предложения на мировом рынке уменьшится до 700 тысяч баррелей в сутки к четвертому кварталу 2026 года и будет продолжать сокращаться, если конфликт затянется.