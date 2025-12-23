"Газпром" снизил оценку показателя EBITDA за 2025 год до 2,8 трлн рублей

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" дал новую оценку показателя EBITDA по итогам 2025 года - 2,8 трлн рублей.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов в комментарии к принятому советом директоров бюджету отметил: "Учитывая в том числе рыночную конъюнктуру конца года, укрепление рубля к доллару и снижение цен на энергоресурсы, EBITDA группы "Газпром" в 2025 году ожидается на уровне 2,8 трлн рублей."

В конце октября от имени Садыгова была дана оценка, "исходя из консервативных предпосылок, планируется получить 2,9 трлн рублей" EBITDA.

EBITDA группы "Газпром" в 2026 году, по консервативным оценкам, вырастет до 3 трлн рублей. Увеличение показателя будет обеспечено положительной динамикой как газового, так и нефтяного бизнеса. "Мы продолжим строго контролировать расходы на всех уровнях. Одним из механизмов оптимизации в рамках бюджетного процесса является сдерживание лимитов контролируемых расходов ниже темпов инфляции", - добавил он.

За 2024 год компания получила 3,1 трлн рублей по показателю EBITDA.