"Ростех" сообщил о стабилизации финансов Климовского патронного завода

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Ростех" предотвратил банкротство Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), сообщили в госкорпорации.

Завод перешел под контроль госкорпорации в июне 2024 года, на тот момент он имел долги перед бюджетами всех уровней и снабжающими организациями на сумму свыше 500 млн рублей, напомнили в "Ростехе".

"Новое руководство завода, в частности, полностью погасило задолженность по налогам и добилось снятия арестов со счетов. Кроме того, удалось договориться об особых условиях реструктуризации долгов перед энергетиками на сумму свыше 250 млн рублей", - говорится в сообщении.

С тех пор на заводе восстановлены поставки порохов, латуни и свинца. Также проведен критически важный ремонт инфраструктуры и начато техническое перевооружение производства. Идет проработка проектов по освоению выпуска свето-шумового патрона и точных спортивных патронов калибра 22 LR для Союза биатлонистов России.

