Совет директоров АСВ освободил Мельникова от должности главы госкорпорации

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) принял решение освободить Андрея Мельникова от должности генерального директора госкорпорации, говорится в сообщении АСВ.

Лефортовский суд Москвы в октябре санкционировал арест Мельникова по обвинению в мошенничестве. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, связанного с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании - владельца "Аквамира" в Новосибирске. Показания на Мельникова дал Попелюх.

Новым гендиректором АСВ с 13 января 2026 года назначен выходец из Банка России Александр Жданов.

Жданов с 2000 года работал на различных должностях в ЦБ РФ, с июня 2017 года возглавлял департамент финансового оздоровления Банка России.