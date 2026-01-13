Выходец из ЦБ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января возглавил Александр Жданов, который до этого занимал должность директора департамента финансового оздоровления ЦБ РФ.

В конце декабря совет директоров АСВ принял решение освободить Андрея Мельникова от должности генерального директора госкорпорации.

Лефортовский суд Москвы в октябре прошлого года санкционировал арест Мельникова по обвинению в мошенничестве. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, связанного с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании - владельца "Аквамира" в Новосибирске. Показания на Мельникова дал Попелюх.

Жданов с 2000 года работал на различных должностях в Банке России, с июня 2017 года возглавлял департамент финансового оздоровления ЦБ РФ.

Как следует из информации на сайте Банка России, исполняющим обязанности директора департамента финансового оздоровления назначен Павел Николайчик, работающий в структуре ЦБ.