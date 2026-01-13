Поиск

Выходец из ЦБ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 13 января возглавил Александр Жданов, который до этого занимал должность директора департамента финансового оздоровления ЦБ РФ.

В конце декабря совет директоров АСВ принял решение освободить Андрея Мельникова от должности генерального директора госкорпорации.

Лефортовский суд Москвы в октябре прошлого года санкционировал арест Мельникова по обвинению в мошенничестве. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Мельников проходит в рамках уголовного дела бывших заместителей главы АСВ Александра Попелюха и Ольги Долголевой, связанного с махинациями с имуществом новосибирского аквапарка "Аквамир", находившегося под конкурсным управлением АСВ после банкротства. Речь идет о хищении более 4 млрд рублей у компании - владельца "Аквамира" в Новосибирске. Показания на Мельникова дал Попелюх.

Жданов с 2000 года работал на различных должностях в Банке России, с июня 2017 года возглавлял департамент финансового оздоровления ЦБ РФ.

Как следует из информации на сайте Банка России, исполняющим обязанности директора департамента финансового оздоровления назначен Павел Николайчик, работающий в структуре ЦБ.

АСВ Агентство по страхованию вкладов ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новый пакет санкций ЕС против России может быть принят к 24 февраля

Выходец из ЦБ Александр Жданов возглавил Агентство по страхованию вкладов

Торги по продаже аэропорта "Домодедово" назначены на 20 января

Капитализация Alphabet впервые превысила $4 трлн

 Капитализация Alphabet впервые превысила $4 трлн

Цены на российских АЗС значительно выросли в новогодние каникулы

Мировые продажи чипов в ноябре выросли на 30% и достигли рекорда

Трейдеры Vitol и Trafigura предлагают нефть Венесуэлы компаниям Китая и Индии

Мантуров заявил, что обрабатывающая промышленность РФ в 2025 г. выросла примерно на 3%

 Мантуров заявил, что обрабатывающая промышленность РФ в 2025 г. выросла примерно на 3%

Погрузка на сети РЖД в в 2025 году снизилась на 5,6%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8111 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 23 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });