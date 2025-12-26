Денежная база в России выросла с 12 по 19 декабря на 231,2 млрд рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 19 декабря 19529 млрд рублей, сообщил Банк России.

На 12 декабря денежная база в России равнялась 19297,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,19%, или на 231,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.